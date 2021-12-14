Для ремонта кинотеатра «Родина» будут привлекать областной и федеральный бюджеты, а в проекте «Arctic schools» поучаствуют детсады

Заместитель губернатора Юрий Сердечкин 13 декабря провёл очередное заседание координационного совета по вопросам социально-экономического развития административного центра Мурманской области города-героя Мурманска. В заседании приняли участие представители регионального правительства, Совета депутатов и администрации Мурманска, а также представители профильных организаций.

Участники заседания рассмотрели два вопроса: первый касается участия образовательных учреждений Мурманска в региональном проекте «Arctic schools», второй уже много лет волнует жителей областной столицы – перспективы реконструкции здания кинотеатра «Родина».

«В проекте «Arctic schools» учащие школ сами выбирают и формируют пространство, в котором им будет приятно находиться. Финансирование проекта – в основном областного бюджета. Софинансирование предусмотрено небольшое, порядка 2% из муниципального бюджета или внебюджетных источников. Тем не менее, в этом году из 49 школ в проекте «Arctic schools» поучаствовали всего 14 школ. В следующем году программа будет расширена, будут внесены изменения, чтобы школам было удобнее принимать участие», – прокомментировал Юрий Сердечкин.

Проект носит заявительный характер, то есть школы самостоятельно выходят с заявками на участие. Для того, чтобы дать им больше времени на реализацию, выбор подрядчиков и другие подготовительные процессы, было выдвинуто предложение сдвинуть старт принятия заявок на начало февраля.

Традиционно в рамках «Arctic schools» можно будет модернизировать столовые, библиотеки, спортзалы и профильные кабинеты. Впервые со следующего года можно будет подать в проект и школьные теплицы.

Кроме того, в проекте смогут принять участие дошкольные образовательные учреждения. Детские сады за счет проекта смогут благоустроить еще и территорию учреждения.

Кинотеатр «Родина» – первый официальный кинотеатр в Мурманске. Здание было построено ещё в 1948 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

«Более десяти лет кинотеатр не функционирует, хотя это знаковое место для города. Утратить такое здание недопустимо. Администрацией Мурманска были проведены подготовительные работы, подготовлена документация. Однако на его восстановление и приспособление к современному использованию нужно более 600 миллионов, для бюджета города это очень большая нагрузка. Нам нужно понять, как мы будем выходить из ситуации, как будем привлекать средства регионального и, возможно, федерального бюджета», - отметил вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по итогам голосования, которое проводилось в рамках реализации муниципальной программы города Мурманска «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Мурманск» 8 сентября 2019 года, принято решение о создании в здании бывшего кинотеатра «Родина» культурного центра для мурманчан всех возрастов. Согласно разработанному проекту, планируется выполнить ремонт в современном минималистическом дизайне, контрастирующем с исторической архитектурой, но не входящем в диссонанс с ней. Будет организовано современное лаконичное освещение в здании, а также предполагается сохранить исторический облик фасадов.