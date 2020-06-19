Для решения всех проблем в сфере здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания необходимы серьёзные денежные средства

В Мурманской областной Думе состоялось совместное заседание комитета по социальной политике и охране здоровья и комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту. Парламентарии обсудили обязательный публичный отчёт губернатора Мурманской области о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2019 год. С докладами выступили представители профильных министерств региона.

Независимую оценку качества условий оказания услуг образовательными учреждениями проводят общественные советы, сформированные Общественной палатой Мурманской области и утвержденные профильными министерствами.

По информации регионального Министерства образования и науки, в сфере образования острых проблем не выявлено. Независимую оценку в 2019 году прошли 156 образовательных учреждений. В пятерку лучших вошли три школы ЗАТО Североморск, школа №8 г. Мончегорска и школа № 5 г . Кировска, наименьшее количество баллов набрали школы с. Варзуга и с. Краснощелье. Среди основных замечаний к условиям оказания образовательных услуг отмечены: необходимость косметического ремонта школ, устаревшее оснащение материально-технической базы, проблемы с доступом в образовательные организации детей с ограниченными возможностями здоровья, неактуальная информация на официальных сайтах школ.

Министр культуры Мурманской области проинформировал, что в 2019 году оценку качества условий оказания услуг получили 24 библиотеки, включая их филиалы и обособленные подразделения. Среди лучших учреждений отмечены Библиотечное объединение п. Молочный, Мурманская областная детско-юношеская библиотека и Мурманская специальная библиотека для слепых и слабовидящих, а также Централизованные библиотечные системы ЗАТО Александровска и Североморска. Низкий уровень качества выявлен в Терской межпоселенческой библиотеке. Среди недостатков в работе организаций отмечается необходимость в ремонте зданий и помещений библиотек, а также их низкая доступность для маломобильных групп населения. Прозвучало, что для обновления библиотечной системы региона требуется порядка 70 миллионов рублей в год.

В сфере здравоохранения и социального обслуживания населения оценку качества получили 14 медицинских организаций и 11 учреждений социальной сферы. Среди лучших названы Комплексные центры социального обслуживания населения ЗАТО Североморск. г. Ковдор, г. Полярные Зори, Терского района, Мурманский областной противотуберкулезный диспансер, Узловая больница на станции Кандалакша ОАО РЖД, Мурманский областной наркологический диспансер. В сфере здравоохранения среди недостатков общественным советом отмечается нехватка квалифицированных специалистов, низкий уровень вежливости и доброжелательности медперсонала. В сфере социального обслуживания – не полная информация об услугах на информационных стендах и официальных сайтах учреждений и плохое оборудование территорий и помещений с учетом доступности для инвалидов.

Председатель комитета областной Думы по социальной политике и охране здоровья Надежда Максимова отметила, что проблемы качества условий оказания услуг в учреждениях и организациях во многом схожи - необходимость ремонта зданий и помещений, нехватка квалифицированных специалистов, необходимость создания доступной среды для маломобильных групп населения.

- Нам очень важно независимое общественное мнение о работе наших учреждений. В областную Думу обязательный публичный отчёт оценки качества условий оказания услуг поступает второй год подряд. В этом году также пройдут проверку ряд организаций. Считаю справедливым отслеживать исполнение предложений общественных советов, созданных для проведения независимой оценки, которые были даны ранее, - подчеркнула Надежда Максимова.

Председатель комитета областной Думы по образованию, науке, культуре, делам семьи, молодёжи и спорту Лариса Круглова обратила особое внимание на то, что есть понимание депутатского корпуса, всех заинтересованных министерств и ведомств о том, что для решения всех проблем в сфере здравоохранения, культуры, образования и социального обслуживания необходимы серьёзные денежные средства.

- Было принято совместное решение предложить Мурманской областной Думе рекомендовать главе региона увеличить финансирование государственных программ Мурманской области в целях реализации предложений общественных советов.

Публичный отчёт главы региона о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Мурманской области, за 2019 год будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента.

Дополнительно в повестку дня совместного заседания профильных комитетов был внесен вопрос об обращениях коллектива Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова и работников культуры Мурманской области о получении уведомления о расторжении трудового договора с директором «Кировки» Светланой Вагайцевой. Парламентарии заслушали министра культуры региона Евгения Гомана о сложившейся ситуации. Депутаты остались удовлетворены принятым губернатором области решением, о котором доложил министр, не расторгать трудовой договор со Светланой Вагайцевой. Также парламентарии предложили Евгению Гоману в дальнейшем более внимательно отнестись к людям, которые работают в сфере культуры, и учесть в своей работе предложения депутатов, прозвучавшие на заседании, и мнения северян, указанные в обращениях.