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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.25 19:00

Для россиян любовь важнее карьеры

Для 41% работающих россиян любовь важнее карьеры, для 27% в приоритете продвижение по служебной лестнице. Чувства по-прежнему в приоритете, но доля карьеристов за 2 года выросла. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 экономически активных граждан из всех округов страны, имеющих постоянную работу.

41% россиян считает, что любовь важнее карьеры. 27% ставят на первое место профессиональные успехи. За 2 года выбирающих отношения стало на 4 п.п. меньше, а тех, кому важен должностной рост, — на 3 п.п. больше. Максимальное же число сторонников карьеры «SuperJob» фиксировал 4 года назад, в период ковида (30%).

Тех, для кого чувства в приоритете, больше среди мужчин в возрасте от 35 до 45 лет (каждый второй) и среди женщин до 35 лет (37%).

Среди россиян и россиянок до 35 лет доля выбирающих отношения лишь немногим больше доли тех, кто предпочитает карьеру, — среди молодёжи больше всего карьеристов.

3 из 10 работающих не смогли выбрать между любовью и карьерой. Респонденты отмечают, что важен баланс: «Одно без другого теряет смысл»; «Любовь карьере не мешает».

Время проведения опроса: 13 мая — 3 июня 2025 года.

 

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