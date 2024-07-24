Для россиян северная рыба может попасть в категорию «лакомства»

Из-за разницы между выходной и конечной ценой на путассу, мойву и треску, ставших практически недоступными для россиян, рыболовы не видят выгоды в их добыче. В связи с этим Норвегия, Канада, США и Япония уже давно хотят значительно уменьшить квоту России на вылов всех видов рыб в акваториях, находящихся под международным регулированием.

Об этом «Парламентской газете» рассказал генеральный директор Союза рыболовов Севера Константин Древетняк.

Тридцать девять процентов берут кильку и карпа

Согласно опросу, проведенному в телеграм-канале журналом «Ветеринария и жизнь», чаще всего россияне покупают сельдь — 22 процента участников опроса. Минтай и горбушу выбирают 17 и 13 процентов респондентов соответственно. Форель предпочитают 12 процентов. За сёмгу, скумбрию и треску проголосовали 9 процентов. Остальные выбирают кильку или карпа.

При этом один килограмм трески у рыбака стоит 256 рублей, а в магазине её цена составляет уже 399-479 рублей. Сельдь, которую добытчики отдают за 96 рублей, на прилавке красуется за 229, а мойва дорожает с 60 до 339 рублей.

По словам рыболовов, такое ценообразование сильно снижает количество употребления населением даров моря. С чем связано удорожание в промежутке между причалом и прилавком, заготовители точно сказать не могут. Зато знают, из чего складывается их цена.

«Основные статьи расходов в структуре себестоимости добываемой в Северном бассейне рыбы — это топливо, масло и фонд оплаты труда, — рассказал «Парламентской газете» Константин Древетняк. — В последние годы значительно выросли затраты рыбаков на логистику, судоремонт, сборы за биоресурсы, оплату различных справок, комиссий и анализов».

По данным опроса Аналитического центра НАФИ, опубликованного 28 июня, 45 процентов россиян предпочитают отечественную рыбопродукцию. Из них 22 процента выберут продукцию производителя из своего региона, а 23 процента продукцию из другого российского региона. Импортную берут лишь два процента опрошенных.

Недолов на столе

Кроме внутренних проблем рыболовной отрасли, страны Запада проводят последовательную политику, направленную на вытеснение российских рыбаков из традиционных районов промысла путассу, сельди, скумбрии, морских окуней, трески и пикши, отмечают в Союзе рыболовов Севера.

По состоянию на февраль 2024 года российским судам доступны всего пять иностранных портов и те с многочисленными ограничениями. Кроме запрета на вход, вводятся запреты по районам промысла именно для российских рыбаков. Санкции ввели ЕС, Исландия, Норвегия, Фарерские Острова, Канада, Гренландия, США и другие. Как результат, только в 2023 году в северных морях, в районах действия международных договоров, не доловили более 170 тысяч тонн водных биоресурсов. За год из северного бассейна в среднем вылавливают около 900 тысяч тонн, что составляет от 16 до 19 процентов общего улова в нашей стране.

Основным отличием северного рыбохозяйственного бассейна является то, что промысел в экономических зонах иностранных государств и открытых районах моря определяется международными рыболовными организациями, которые выдают так называемые квоты. При этом любой недолов даёт основание иностранным государствам в будущем ставить вопрос о снижении российской доли от общего допустимого улова.

Как объяснили в Союзе рыболовов Севера, регулярный недобор до квоты в перспективе грозит России их потерей. А значит, вместо нас эту рыбу будут вылавливать Исландия, Норвегия, Китай. Для последнего же рыболовство в международных водах является стратегическим национальным приоритетом. Соответственно, на прилавках та же самая селёдка или треска будут уже импортные, а северная рыба попадет для россиян в категорию «лакомства».