Для рыбаков утвердили общий допустимый улов на 2022 год

Рыбакам теперь известны промысловые перспективы на предстоящий год: утвержден общий допустимый улов во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономзоне РФ и в Каспийском море. ОДУ установлен приказом от 19 октября 2021 г. № 711.

Как сообщает ИА «Fishnews», разрешенные объемы добычи определены для Северного, Западного, Азово-Черноморского, Волжско-Каспийского, Дальневосточного и Восточно-Сибирского бассейнов.

Рыбакам Северного бассейна дано добро на вылов в новом году в Баренцевом море краба камчатского 12,69 тысячи тонн, краба-стригуна опилио – 15,9 тысячи тонн (в Карском море – 0,985 тысячи тонн), морских гребешков – 0,005 тысячи тонн.

Примечательно, что допустимый улов палтусов дан с указанием разбивки по видам — палтусам чёрному и белокорому.

Напомним, что ОДУ затем распределяется по видам квот, после чего — в случае с промыслом — Росрыболовство выпускает приказы о наделении объёмами пользователей.