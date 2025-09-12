Для саамов Мурманской области введена мера социальной поддержки

Правительство Мурманской области утвердило меру социальной поддержки для представителей коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности.

Согласно постановлению, представители саамского народа смогут претендовать на получение компенсации расходов на приобретение санаторно-курортных путевок.

Компенсация предусматривает покрытие полной или частичной стоимости путевки в размере до 62118 рублей.

Данная мера направлена на улучшение демографической ситуации среди коренных жителей региона, обеспечение профилактики заболеваний и поддержание высокого уровня здоровья населения, ведущего традиционный уклад жизни и занятого традиционным промыслом.

Право на компенсацию имеют физические лица из числа саамов – работники сельскохозяйственных производственных кооперативов (оленеводческих хозяйств) и/или члены общин КМНС, проживающие в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущие традиционный образ жизни, занимающиеся традиционной хозяйственной деятельностью и промыслами. К категории получателей отнесены оленеводы, рыбаки и пчеловоды.

Порядок компенсации регламентирован постановлением правительства Мурманской области от 9.09.2025 №587-ПП.

Компенсация расходов осуществляется Министерством внутренней политики Мурманской области в рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера Мурманской области» государственной программы Мурманской области «Государственное управление и гражданское общество».

