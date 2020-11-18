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Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 11:15

Для самых маленьких - в Мурманском областном театре кукол создан новый спектакль для малышей «Барто пожаловать»

В Мурманском областном театре кукол состоялась сдача спектакля «Барто пожаловать». Постановка рассчитана на самого маленького зрителя (0+) и будет показана юным мурманчанам и гостям города в малом зале театра после снятия противоэпидемических ограничений.

«Барто пожаловать» – интерактивный спектакль–игра по стихам известной детской поэтессы Агнии Барто. Все её произведения можно смело считать классикой детской литературы – поучительные, понятные всем. Стихотворения знают современные дети, их мамы и папы, бабушки и дедушки, и даже прабабушки с прадедушками. Благодаря простому детскому языку четверостишья легко слушаются и запоминаются малышами: качающегося бычка, девочку Таню с ее мячиком, и даже плачущего зайку помнит почти каждый.

Над спектаклем работали режиссер Светлана Озерская и художник Андрей Запорожский, знакомые мурманскому зрителю по спектаклю «Дюймовочка», а также художник по свету Анастасия Кузнецова.

Как сообщает региональное  Министерство культуры, в постановке заняты Валерия Песнева, работающая в театре с 2018 года, а также молодые актеры Александра Иванова и Николай Мирошниченко. Для молодых артистов это дебютный спектакль на сцене Мурманского театра кукол. Напомним, что ребята присоединились к труппе театра в сентябре этого года. Александра и Николай – выпускники Екатеринбургского государственного театрального института по специальности «Артист театра кукол».

 

 

 

 

 

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