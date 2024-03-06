Для семейного бюджета у большей части россиян главная опасность — проблемы со здоровьем

Больше половины россиян (87%) тратят отложенные средства на устранение последствий непредвиденных ситуаций. Такие данные были получены в ходе опроса, который провели «СберСтрахование» и аналитики медиахолдинга медиахолдинга «Rambler & Co».

Как пишут «Известия», в 39% случаев опрошенные обращались к накоплениям для оплаты лечения себе или близким. 23% рассказали, что им понадобились сбережения для ремонта автомобиля. Ещё 15% отметили, что пользовались отложенными деньгами в период поиска новой работы. О том, что накопления приходилось тратить на ремонт дома, рассказали 7% участников опроса. 16% указали иные причины.

Главная опасность для семейного бюджета, по мнению респондентов, — проблемы со здоровьем: их опасаются две трети россиян (66%). О возможной потере работы переживает почти каждый пятый (18%), а ещё 7% отмечают неприятности с недвижимостью (пожары или заливы). При этом происшествия с автомобилями, несмотря на свою актуальность, беспокоят всего 4% участников опроса.

5% опасаются других неблагоприятных ситуаций.

Также респонденты рассказали, как поступят, если их накоплений не хватит, чтобы решить проблему. Каждый четвертый возьмёт кредит (27%), почти столько же займут недостающую сумму у родственников (23%). Ещё 17% продадут что-то из имущества.

Одолжить средства у друзей при необходимости решится только один из десяти респондентов (10%), а найти дополнительный источник дохода готовы 7% опрошенных. У остальных 16% припасены иные способы выйти из этой ситуации.