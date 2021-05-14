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Мурманская область. Арктика (16+)14.05.21 16:45

Для североморских школьников прошёл интерактивный урок ЖКХ

Сегодня на базе гимназии №1 Североморска в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» для 10-классников прошёл необычный урок в формате обучающей игры «Домовой». После просмотра презентации с вводной информацией о ресурсах и приборах учёта, тарифах, учащиеся попробовали себя в роли потребителей и управляющих компаний.

В качестве экспертов выступили региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя», первый заместитель министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Алёна Кузнецова и руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Татьяна Сахарова.

Как подчеркнула Татьяна Сахарова, основная задача проекта помочь подрастающему поколению быть осведомленным во всех сферах жизни, ведь на сегодняшний день вопросы финансовой, цифровой и потребительской грамотности особенно актуальны.

Воспитание грамотного потребителя нужно начинать в школе, уверена Алена Кузнецова. «С одной стороны, это важно для того, чтобы потенциальные собственники жилья могли разобраться в любых нарушениях и защитить свои права. С другой – выполнить функцию современного заказчика услуг ЖКХ», – заключила она.

По мнению ученицы 10-го класса Алины Дягиной, игра полезна не только для молодежи, но и для родителей.  «Ранее просматривала квитанции, которые приходили к нам, но разобраться в них не удавалось. Сегодня, благодаря уроку, я поняла, как формируются квитанции на оплату, и откуда берутся тарифы. Для меня это большой шаг к взрослой жизни», – отметила школьница. 

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, обучающая игра «Домовой» была разработана в рамках проекта «Единой России» «Школа грамотного потребителя» для школьников 8-11-х классов. Ее цель – дать детям основы знаний о том, что такое жилищные и коммунальные услуги, из чего они состоят и как рассчитывается размер платы за них на примере многоквартирного дома. Игра рассчитана на два урока, которые состоят из теоретической и игровой части.

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