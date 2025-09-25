Для северян, использующих сертификат «Свой дом в Арктике» в качестве первоначального взноса, планируется увеличить срок открытия счёта в банке

Министерство строительства Мурманской области продолжает адаптировать порядок реализации программы «Свой дом в Арктике» для удобства северян. Так, планируется увеличить срок открытия счёта в банке для граждан, решивших использовать сертификат в качестве первоначального взноса.

Как показывает практика, из-за долгого рассмотрения заявок на кредит финансовыми организациями, получатели сертификата «Свой дом в Арктике» могут не соблюсти условия программы и будут вынуждены возвратить средства в бюджет. Чтобы избежать таких ситуаций, Минстрой Мурманской области предлагает продлить срок предъявления сертификата в банк для открытия специального счёта с трёх до пяти месяцев.

Также планируется продлить срок действия сертификатов, если отсутствует возможность выполнить кадастровые работы.

«Нередко жизнь вносит свои коррективы в наши планы и, чтобы граждане не становились заложниками обстоятельств, мы корректируем порядок реализации программы «Свой дом в Арктике». Так, из-за ограничения в работе мобильной сети северяне столкнулись с невозможностью вовремя выполнить кадастровые работы и соответственно зарегистрировать право собственности. Благодаря изменениям появится возможность продления срока действия сертификата на 90 дней при предоставлении подтверждающего документа», – отметила руководитель министерства строительства Мурманской области Александра Карпова.

Изменения в порядок реализации программы «Свой дом в Арктике» вступят в силу после подписания губернатором Мурманской области соответствующего постановления.

По всем интересующим вопросам можно обращаться на «горячую линию» программы «Свой дом в Арктике» + 7 (8152) 567-967 (с понедельника по пятницу - с 10.00 до 17.00).

Как отмечает региональное Министерство строительства, единовременную денежную выплату по программе «Свой дом в Арктике», которая была инициирована губернатором Мурманской области в рамках плана «На Севере – жить!», можно использовать на строительство индивидуального жилого дома, приобретение индивидуального жилого дома или домокомплекта. За два года действия программы было выдано 1600 сертификатов на общую сумму свыше 2 млрд рублей. Благодаря этому участниками программы возведено или приобретено 1165 домов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553963/#&gid=1&pid=1