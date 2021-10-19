Для северян организуют еженедельные бесплатные тренировки: стартовал региональный проект «Бодрое воскресенье»

17 октября в Мурманске был дан старт новому проекту «Бодрое воскресенье», в рамках которого профессиональные инструкторы будут проводить еженедельные бесплатные тренировки для жителей региона.

Параллельно с Мурманском в открытии проекта были задействованы два областных муниципалитета: Молочный и Мончегорск.

Благодаря проекту любой желающий сможет начать заниматься спортом под руководством опытных инструкторов.

В спорткомплексе «Долина Уюта» состоялись тренировки по трём видам спорта: бег (тренер – Кристина Багатько), скандинавская ходьба (тренер – Елена Проворова) и воркаут (тренер – Роман Артемьев).

Перед началом тренировочного процесса тренер-инструктор Ирина Голубева провела общую разминку на открытом воздухе. В открытии мероприятия приняло участие более 50 человек.

Одновременно проходили занятия по йоге (тренер – Анна Петрова) в зале «Москва» в отеле «AZIMUT». Для участия в тренировке требовалась предварительная регистрация, вид спорта оказался очень популярным: места закончились за несколько дней до мероприятия.

В Мончегорске в клубе функциональной подготовки «Путь сильных» состоялась тренировка по функциональному многоборью под руководством Оксаны Киселёвой. В Молочном благодаря проекту начались регулярные занятия по скандинавской ходьбе, их проводит тренер Елена Кондратюк.

Уже на следующей неделе – 24 октября – к проекту присоединится ещё один муниципалитет Мурманской области – Кировск. Будет представлено два вида спорта: сайклинг и китайская гимнастика.

Организаторы проекта – Министерство спорта Мурманской области совместно с АНО «Спорт для всех 51». Напомним, занятия проходят бесплатно.

«Уверена, новый проект придётся по душе северянам и приобщит к здоровому образу жизни большее количество жителей, – поделилась в рамках церемонии открытия региональный министр спорта Светлана Наумова. – Это отличный способ эмоционально разгрузиться после рабочей недели и улучшить самочувствие».

Подробности о проекте и запись на тренировки – в официальном сообществе по ссылке: https://vk.com/bodroevoskresenye