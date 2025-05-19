Для северян проведут вебинары по вопросам налогообложения

В мае для налогоплательщиков Мурманской области пройдёт серия информационно-разъяснительных вебинаров. Проведут мероприятия специалисты УФНС России по Мурманской области. Северянам расскажут о порядке заполнения и направления уведомлений, деклараций и расчётов, также будут рассмотрены актуальные вопросы применения системы единого налогового счёта.

Перечень проводимых мероприятий:

21 мая, 14.00. Тема: «Изменения налогового законодательства по налогу на доходы физических лиц с 2025 года. Расчёт по форме 6-НДФЛ». Регистрация по ссылке.

22 мая, 14.00. Тема: «Имущественные налоги юридических лиц». Регистрация по ссылке.

23 мая, 14.00. Тема: «Правила заполнения платежных документов при уплате налогов, страховых взносов и иных платежей, администрируемых налоговыми органами». Регистрация по ссылке.

28 мая, 14.00. Тема: «Расчет по страховым взносам. Персонифицированные сведения о физических лицах». Регистрация по ссылке.

Во время вебинаров налогоплательщики смогут задать интересующие вопросы онлайн. Также их можно направить на адрес электронной почты: ens.r5100@tax.gov.ru с указанием названия организации и контактных данных.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/