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Мурманская область. Арктика (16+)23.03.25 16:00

Для северян разработан виртуальный помощник по услугам региональных ЗАГС и Минюста

Для улучшения качества предоставления государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния и проставлению апостиля на документах, выданных органами ЗАГС на территории Мурманской области, региональный Минюст запустил бот «Виртуальный помощник по вопросам ЗАГС Мурманской области».

С его помощью можно оперативно получить информацию об услугах, предоставляемых органами ЗАГС и Министерством юстиции Мурманской области.

Меню бота включает в себя 4 раздела: информация об услугах, график приёма граждан и адреса отделов ЗАГС, государственная пошлина, важная информация.

При переходе в раздел «Информация об услугах» пользователю доступны пункты с разъяснениями о предоставляемых госуслугах, среди которых регистрация рождения, заключение брака, расторжение брака, регистрация смерти, получение справок и повторных документов, проставление апостиля на свидетельствах и справках о государственной регистрации актов гражданского состояния.

При выборе необходимой услуги можно ознакомиться с порядком её предоставления, получить информацию о необходимых документах.

Раздел «Государственная пошлина» включает в себя информацию о размере госпошлины, соответствующие реквизиты, опцию оплаты госпошлины через сервис ФНС России и бланк заявления о возврате излишне уплаченной госпошлины.

В разделе «Важная информация» бот будет отображать дополнительную информацию, которая должна быть доведена до граждан.

Виртуальный помощник работает по ссылке.

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