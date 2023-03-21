Для северян с ограничениями по здоровью провели адаптивную экскурсию по Мурманску и Коле

Областная специальная библиотека для слепых и слабовидящих организовала для жителей Молочного с ограниченными возможностями здоровья знакомство с достопримечательностями столицы Кольского Заполярья и Колы. Первой точкой адаптивной экскурсии стало старейшее поселение области – город Кола.

Путешествие продолжилось рассказом об истории возникновения Мурманска: о первоначальном названии «Романов-на-Мурмане», строительстве железной дороги и порта во время Первой мировой войны и превращении небольшого поселения в самый крупный город за полярным кругом. Участники посетили мемориал «Подвигу бойцов оленетранспортных батальонов – защитников Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» и памятник «Ждущая».

Северяне также познакомились с путеводителем «Прогулки по Мурманску», изданным Мурманской областной специальной библиотекой для слепых и слабовидящих. Многоформатное издание содержит цветные и рельефные изображения, крупношрифтовое и брайлевское описание достопримечательностей столицы Кольского Заполярья.

Как сообщает региональное Министерство культуры, экскурсия приурочена к 85-летию со дня образования Мурманской области и проводилась в рамках проекта «Прикосновение Севера». Помимо десяти экскурсий, участниками которых станут не менее 150 северян, проект предусматривает разработку адаптивных маршрутов, создание тактильных моделей, рельефно-графических и звуковых путеводителей, адаптивного туристского маршрута, а также организацию экскурсии на основе проекта-победителя конкурса «Незримые маршруты по Кольскому краю» среди муниципальных библиотек Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru