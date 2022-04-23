Для школьников Мурманской области провели кулинарные мастер-классы в рамках акции «День с поваром»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, рестораторы Мурманской области провели мастер-классы для школьников в рамках всероссийской акции «День с поваром». Акция – часть проекта Российского движения школьников «Шеф в школе» и федерального проекта «Гастрономическая карта России».

Школьники Мурманской области совместно с шеф-поварами панорамного бара «7 небо», пироговой «Штолле», lounge-cafe «Терраса» и «Pelmen House» приготовили сердца оленя, гребешки и северные креветки, треску, пельмени с олениной, сделали своими руками арктические пирожные и даже заполярный лимонад.

«Участие в мастер-классе по арктической кухне для школьников, которые только присматриваются к профессии повара, – важная задача. Когда секретами кулинарного мастерства делятся профессиональные повара, сделавшие упор на популяризацию региональной кухни, которая является неотъемлемой частью сферы гостеприимства, большая мотивация для подрастающего поколения будущих поваров Арктической кухни», – отметил председатель Комитета по туризму Мурманской области Александр Елисеев.

Автор и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова отметила, что туризм и гостеприимство открывают много новых возможностей для творчества и самореализации.

«Школьники-участники нашей программы с РДШ скоро станут лучшими гидами по гастрономической карте своего региона, смогут рассказать, какие уникальные продукты и блюда региональной кухни обязательно нужно попробовать. Возможно, рестораны и предприятия, которые посетят ребята, станут их местом работы, или они захотят открыть свое дело – будут принимать гостей, работать в сфере туризма. Туризм и гостеприимство открывают сейчас столько возможностей для творчества, для проявления региональной, национальной идентичности, создают новые профессии».

Акция «День с поваром» прошла с 20 по 22 апреля в 40 регионах России. Сотни детей посетили кулинарные мастер-классы от лучших шеф-поваров, познакомились с кухней регионов и побывали на производстве региональных продуктов.

Идея акции – поддержать школьников, интересующихся темой кулинарии, помочь им от первого лица увидеть, как создаётся самобытная кухня, а также получить знания от профессионалов своего дела, сообщает комитет по туризму Мурманской области.