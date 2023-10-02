Для школьников Мурманской области разработали программу по образовательному туризму

Блок образовательного туризма входит в региональную программу патриотического воспитания «На Севере – жить!» и включает в себя посещение крупных предприятий и интересных объектов региона. Об этом на заседании правительства Мурманской области доложила министр образования и науки Диана Кузнецова.

«В проект по посещению музеев, достопримечательностей и предприятий региона «Приглашаем познакомиться с Мурманской областью» вошли 32 маршрута, которые включают в себя несколько объектов. Важным направлением образовательного туризма является посещение школьниками колледжей и Мурманского арктического университета», - отметила министр.

Региональная программа патриотического воспитания «На Севере – жить!» состоит из нескольких модулей: помимо туризма, это курс внеурочной деятельности, профессиональные пробы для учеников, тематические смены в центрах «На Севере – жить!» и «Авангард», региональные патриотические проекты, единое оформление образовательных пространств с использованием региональной тематики. Обязательной является обратная связь с подрастающим поколением через портал «Молодая Арктика».

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, внеурочные занятия длительностью до получаса посвящены природе и географии, экономике и культуре, науке и образованию родного края. Занятия вошли в те десять часов внеурочной деятельности, которые обязательно есть в каждой образовательной организации. Материалы к ним разрабатывают специалисты Института развития образования и выкладывают на сайте программы, учителя получают сценарий занятия, презентацию, видеоматериалы, дополнительный раздаточный материал. По итогам освоения курса будут определять лучших учеников, классы и школы, которым будет полагаться вознаграждение, в том числе субсидии на создание краеведческих музеев или оформление школы с использованием региональной тематики, поездки в центры «На Севере – жить!» и «Авангард».

Фото: https://gov-murman.ru