Для школьников Рослякова открылась спортивная площадка «Юность»

Вчера на обновленной спортивной площадке «Юность», расположенной на территории школы №3 имени В.Е. Кузнецовой в жилом районе Росляково, прошёл первый спортивный праздник «Русские народные забавы». Урок на свежем воздухе собрал 48 учащихся 3-х и 4-х классов.

Ребята участвовали в увлекательных играх, состязаясь в скорости и ловкости, активно болели за свои команды. А самым шумным и весёлым заданием программы стало перетягивание каната.

Как сообщает администрация города Мурманска, пространство для проведения уроков физкультуры, межшкольных соревнований и спортивных мероприятий различной направленности обновлено благодаря гранту губернаторского конкурса «На Севере – твой проект» этого года и включает в себя игровое поле, беговую дорожку и тренажёрную зону.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31306&page=1