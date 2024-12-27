Для СМП планируется построить 10 ледоколов и 46 вспомогательных судов - Юрий Трутнев

Как заявил вице-премьер Юрий Трутнев в интервью телеканалу «Россия 24», с учётом увеличения объёма перевозок по Северному морскому пути планируется строительство 10 ледоколов и 46 вспомогательных судов. В планах также создание 4 центров спасения и группировки спутников.

Телеграм-канал правительства России сообщает, что, рассказывая о развитии Дальнего Востока, Юрий Трутнев отметил, что сегодня регион по притоку инвестиций опережает среднее значение по России в два раза, по строительству — в три раза. В регионе работают территории опережающего развития, свободный порт Владивосток и многие другие меры поддержки бизнеса. Приток инвестиций в проекты с господдержкой по итогам 2024 года составил 900 млрд рублей. При этом объём иностранных инвестиций не снизился.

По словам вице-премьера, решена проблема пропускной способности для доставки грузов. Порты выполняют необходимую работу и справляются со значительно возросшей нагрузкой. Продолжается работа в отношении Восточного полигона, подчеркнул Юрий Трутнев.