Для СМП «прописан» сжиженный природный газ и атомные станции малой мощности: президент внёс изменения в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года

В стратегии развития российской Арктики появилось требование об обязательном использовании для энергоснабжения потребителей атомных станций малой мощности. Об этом говорится в подписанном 27 февраля Президентом России указе о внесении поправок в Стратегию развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

В частности, подпункт «и» пункта 13 стратегии теперь будет изложен в следующей редакции: «Выполнение основных задач в сфере развития инфраструктуры Арктической зоны обеспечивается путём реализации следующих мер: <…> расширение использования сжиженного природного газа и сжатого природного газа на морском и речном транспорте в акватории Северного морского пути, а также отечественных атомных станций малой мощности для снабжения потребителей электроэнергией (мощностью) в определенном количестве и определенного качества».

Кроме того, уточнено количество атомных ледоколов проекта 22220 для работы в акватории Северного морского пути. Таких ледоколов будет не менее семи. Дополнительно будет построен один головной ледокол «Лидер» (вместо заявленных двух в предыдущей редакции стратегии), 16 аварийно-спасательных судов различной мощности до 2024 года и ещё 30 аварийно-спасательных судов различной мощности до 2030 года.

Атомные ледоколы проекта 22220 будут способствовать открытию круглогодичной навигации в восточном секторе акватории Северного морского пути (СМП). Круглогодичная навигация в восточном направлении необходима для достижения грузопотока по СМП в 80 млн тонн в год.

В перспективе до 2030 года грузопоток может вырасти до 150 млн тонн.