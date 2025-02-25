Для собственников частных домов с электроотоплением, в том числе находящихся в СНТ и ДНТ, будет увеличен диапазон потребления электроэнергии

В Мурманской области будут увеличены нормы потребления электроэнергии в зимний период для собственников индивидуальных жилых домов, имеющих электроотопительные установки. Об этом вчера, открывая оперативное совещание, сообщил губернатор Андрей Чибис.

Он отметил, что право на установление сезонного повышающего коэффициента имеют регионы, уровень газификации которых составляет менее 5%.

«Учитывая, что соответствующие полномочия появились у регионов, комитетом по тарифному регулированию было принято постановление, которое увеличивает интервалы потребления электроэнергии для собственников частных домов», – сказал глава региона.

Теперь дифференцированные тарифы будут выглядеть следующим образом: 1 диапазон – до 7020 кВтч/мес (вместо 3900 кВтч/мес); 2 диапазон – до 10800 кВтч/мес (вместо 6000 кВтч/мес).

«Ранее этот коэффициент не распространялся на юридических лиц, то есть собственников домов в СНТ и ДНТ. Но ещё одно постановление было принято правительством России, по которому под новые правила попадают и они. Спасибо огромное коллегам! Более того, новый коэффициент будет распространяться не с января по апрель, как предлагалось ранее, а на весь отопительный период без указания года», – подчеркнул губернатор.

Соответствующее постановление правительства Мурманской области будет принято до 1 марта 2025 года. Важно отметить, что жителям всех частных домов необходимо уже сейчас подать документы, подтверждающие регистрацию дома и факт наличия электроотопительных установок, в АО «АтомЭнергоСбыт», чтобы получить перерасчёт за январь.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, более подробную информацию можно получить по номеру единого колл-центра АО «АтомЭнергоСбыт» +7 (8152) 692-555.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/