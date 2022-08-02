Для сотрудников «Колатомэнергоремонт» провели экскурсию на КАЭС

Главный инженер «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров провёл ознакомительную экскурсию по машинному залу турбинного цеха Кольской АЭС для непроизводственного персонала «КолАЭР» и вновь принятых сотрудников, членов отделения первичной профсоюзной организации АО «Атомэнергоремонт» в городе Полярные Зори.

Целью мероприятия было повышение уровня осведомленности и вовлеченности работников не технических должностей в производственные процессы, происходящие на атомной станции, формирование общего представления собравшихся о работе основного оборудования и вспомогательных систем, а также наглядная демонстрация действия принципов культуры безопасности, знать и соблюдать которые обязаны все работники предприятия.

Главный инженер «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров грамотный специалист и полностью осведомлён о всех производственных процессах, протекающих на АЭС, поэтому смог подготовить экскурсантам интересную и познавательную программу. Группа посетила здание турбинного цеха протяженностью более 500 метров, осмотрела в действии турбогенераторы и побывала в здании Объединенного ремонтного корпуса, откуда и берёт своё начало обслуживание и ремонт оборудования атомной станции. Отдельным пунктом программы стала наглядная демонстрация слушателям процесса выполнения работ ремонтным персоналом «Колатомэнергоремонта».

«Я стараюсь проводить такие ознакомительные экскурсии для новичков нашего предприятия и работников, по долгу службы не участвующих в техническом обслуживании и ремонте вверенного нам оборудования, так как считаю, что независимо от должности, работник должен знать, принцип работы своего предприятия и его основные функции», – прокомментировал главный инженер «Колатомэнергоремонт» Роман Тихомиров.

Фото предоставлено группой внутренних и внешних коммуникаций АО «Атомэнергоремонт»