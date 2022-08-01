Для «Стены памяти» в Кировске собрано уже 215 фотографий участников Великой Отечественной войны

Когда будет собрано достаточное количество фотографий, разработают макет будущей «Стены памяти», сообщает vk.com/tvoy_kirovsk.

На одном из снимков запечатлён Дегтярёв Иван Иванович, полковник КГБ. Он закончил войну в 1946 году в Чехословакии в звании полковника госбезопасности. А призван был из Пятигорска в 1941 году. Фотографию Ивана Ивановича для «Стены памяти» в Центральную городскую библиотеку им. А.М. Горького принесла его внучка.

Фотографии участников Великой Отечественной войны можно приносить в Центральную библиотеку имени Горького (левое крыло).

Сотрудники библиотеки поясняют: если у вас сохранились фотографии ваших родственников - участников Великой Отечественной войны, присоединяйтесь к созданию мемориала. Пусть память об их подвиге останется в веках. Фотографии оцифровывают и возвращают. Также есть возможность прислать отсканированные снимки, но, перед этим необходимо заполнить анкету в Центральной городской библиотеке и дать согласие на использование фотографий.

Портреты героев запечатлеют на гранитных стендах. Их планируется разместить вдоль лестницы к Памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изображение на стенд наносится с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям. Особенность панно в том, что вблизи каждый может рассмотреть отдельные портреты героев, а издалека все они складываются в изображение.

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?z=photo-148376343_457264929%2Falbum-148376343_00%2Frev