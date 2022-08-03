Для «Стены памяти» в Кировске собрано уже 220 фотографий участников Великой Отечественной войны

Этот снимок Кузьмы Степановича для «Стены памяти» в Центральную городскую библиотеку им. А.М. Горького принесла его внучка.

Как пишет vk.com/tvoy_kirovsk, на старом фото Корпусов Кузьма Степанович. Он был призван Кировским РВК. Сержант, командир отделения 95 стрелкового полка 14 стрелковой дивизии. Погиб в бою 11.10.1944 на Мурманском направлении. Похоронен в районе р. Западная Лица, на месте боя. Отмечен на монументе в «Долине Славы» в Печенгском районе, а также на монументе в Кировске.

Если у вас сохранились фотографии ваших родственников - участников Великой Отечественной войны, присоединяйтесь к созданию мемориала. Пусть память об их подвиге останется в веках.

Фотографии оцифровывают и возвращают. Также есть возможность прислать отсканированные снимки, но, перед этим необходимо заполнить анкету в Центральной городской библиотеке и дать согласие на использование фотографий.

Портреты героев запечатлеют на гранитных стендах. Их планируется разместить вдоль лестницы к Памятному знаку кировчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Изображение на стенд наносится с помощью фотопечати, устойчивой к различным погодным условиям. Особенность панно в том, что вблизи каждый может рассмотреть отдельные портреты героев, а издалека все они складываются в изображение.

Когда будет собрано достаточное количество фотографий, разработают макет будущей «Стены памяти».

Фотографии можно приносить в Центральную библиотеку имени Горького (левое крыло).

Фото: https://vk.com/tvoy_kirovsk?w=wall-148376343_54289&z=photo-148376343_457264964%2Falbum-148376343_00%2Frev