Для субъектов Арктической зоны Российской Федерации будет разработан и внедрён стандарт арктической медицины

Об этом сообщил заместитель губернатора — министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев в ходе стратегической сессии, посвящённой повышению доступности медицинской помощи и разработке стандарта арктической медицины.

«Если говорить об обновлении системы здравоохранения, то необходимо внедрить новые принципы территориального планирования, то есть определить, какие, где и какой мощности должны быть медицинские организации. Далее — проработать новые подходы к кадровому обеспечению и нормативам оснащения оборудованием. Разработка и внедрение стандарта арктической медицины — ответственная задача, и Мурманск как столица Арктики безусловно должен стать флагманом разработки и полигоном для инновационных решений в сфере охраны здоровья населения Арктической зоны», — пояснил Дмитрий Панычев.

Работа началась после встречи губернатора Мурманской области Андрея Чибиса с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в августе 2024 года. На ней обсуждалась необходимость особого подхода к организации здравоохранения в арктических условиях. Президент поддержал инициативу, а в дальнейшем по итогам Международного арктического форума правительству РФ было поручено разработать дополнительные механизмы финансирования медицинской помощи для жителей северных территорий.

В рамках исполнения этих поручений Министерство здравоохранения Мурманской области совместно с комиссией Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика» Минздрава России и ЦНИИОИЗ работает над созданием стандарта арктической медицины — новой модели организации здравоохранения, направленной на повышение качества и доступности медицинской помощи в субъектах РФ, входящих в Арктическую зону страны.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, стратегическая сессия состоялась по итогам аудита, проведённого командой ЦНИИОИЗ Минздрава России. Эксперты обозначили точки роста и основные направления будущих изменений, которые позволят повысить доступность и качество медицинской помощи жителям Мурманской области.

«Поскольку большая часть Мурманской области находится за Полярным кругом, существует ряд физических факторов, которые влияют на состояние здоровья жителей региона. Поэтому мы совместно с Минздравом Мурманской области должны разработать стратегию, направленную на охрану здоровья населения с учётом существующих здесь особенностей. Нам важно знать мнение организаторов здравоохранения из Заполярья, поэтому сегодня мы здесь. Учитывая опыт главных врачей области и других лидеров регионального здравоохранения, мы обсудили множество разных предложений. И на основе прошедшей дискуссии будем искать точки роста для улучшения системы здравоохранения в регионе», — отметила заместитель директора по организации здравоохранения ЦНИИОИЗ Минздрава России Татьяна Богданова.

В дискуссии приняли участие более 40 специалистов, включая руководителей медицинских организаций, главных внештатных специалистов и представителей регионального Минздрава. Среди предложенных инициатив — создание программ здорового питания, формирование здоровьесберегающей среды, организация центров эмоционального здоровья, территориальное планирование медучреждений, модернизация материально-технической базы, совершенствование профилактических мероприятий, внедрение современных технологий мониторинга здоровья пациентов, развитие телемедицины и повышение квалификации медицинских кадров в отдалённых районах.

Подводя итоги стратегической сессии, заместитель губернатора — министр здравоохранения отметил, что такая неформальная встреча помогла поднять важные вопросы в сфере здравоохранения. Все предложения будут рассмотрены, и часть из них обязательно включена в стратегический план «На Севере — жить!».

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551506/#&gid=1&pid=3

