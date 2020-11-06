«Для таких инвесторов – зелёный свет!»: Андрей Чибис дал высокую оценку мурманскому предприятию по производству продуктов из северных ягод

Правительство Мурманской области готово оказывать поддержку предпринимателям, вкладывающимся в производство настоящей северной продукции, заявил глава региона Андрей Чибис по итогам посещения мурманского предприятия «Кольский край».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, небольшое высокотехнологичное производство занимается выпуском варенья, соков и заморозки из северных ягод – морошки, черники, брусники и вороники. Компания считается крупнейшим заготовщиком и переработчиком дикорастущих ягод в Заполярье и пользуется широким спектром преференций. Так, Центр кластерного развития Мурманской области предоставил «Кольскому краю» в 2019 - 2020 годах поддержку на общую сумму 1 млн 442 тысячи 242 рубля. Различные виды поддержки более чем на миллион рублей были оказаны предприятию АНО «Центр поддержки экспорта Мурманской области». В 2018 году компания выиграла международный европейский грант программы приграничного сотрудничества «Kolarctic» и стала партнером проекта «Переработка пищевого сырья».

Всё это позволяет предприятию развивать по-настоящему современное производство востребованной и узнаваемой продукции, пользующейся спросом как у северян, так и у гостей Мурмана.

«Когда ты в руках держишь красиво упакованный натуральный продукт Кольского края – это дорогого стоит. Нам нужно больше таких предпринимателей, которые развивают родную землю. И, конечно, мы поддерживаем такие производства. Кроме того, это дополнительные инвестиции в туризм. Для таких инвесторов – зелёный свет!», – отметил Андрей Чибис, совершив экскурсию по производству.

В этом году компания «Кольский край» подала заявку на участие в Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организованном Мисельхозом РФ. В планах у предприятия – создание в Мурманске Музея варенья.