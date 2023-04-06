Для тех, кто умеет писать: северяне напишут Тотальный диктант на 12 площадках Мурманска

8 апреля Мурманск в десятый раз напишет Тотальный диктант. Уже сейчас открыта регистрация участников, которые могут выбрать для написания одну из 12 городских площадок.

Штаб Тотального диктанта снова базируется в Мурманском государственном техническом университете, где откроются три крупнейшие в столице Заполярья площадки. Диктовать текст, созданный автором этого года Василием Авченко, в стенах МГТУ будут известные в регионе шеф-редактор и ведущая «Power Хит Радио» Соня Баженова, артистка Мурманского областного театра кукол Тамара Лашина и руководитель проектного офиса «Губернаторский лицей» Ольга Дзюба.

Зарегистрироваться и выбрать площадку можно на мурманской странице Тотального диктанта.

Кроме того, в этом году впервые в Мурманске будет проведён тест TruD. Это проект для тех, кто изучает русский язык как иностранный и хочет участвовать в Тотальном диктанте, но не уверен, что сможет написать оригинальный текст. Благодаря содействию Информационного центра по атомной энергии Мурманска (ИЦАЭ Мурманска) тест TruD пройдёт на борту атомного ледокола-музея «Ленин». Для участия в тесте нужно заполнить форму.

Площадки откроются 8 апреля в 13.00, старт Тотального диктанта и теста TruD – в 14:00.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Тотальный диктант – ежегодная акция для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Первый Тотальный диктант провели в 2004 году студенты гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 19 лет акция приобрела всемирный масштаб: её организует фонд «Тотальный диктант», а воплощают активисты и волонтёры в разных уголках планеты. В 2022 году событие собрало на своих площадках и онлайн более 780 500 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Андрей Геласимов, Марина Степнова и другие.

В 2023 году Тотальный диктант пройдёт с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.