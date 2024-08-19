Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий
Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2024 года практически не изменилась и составила 9,75% после 9,71% в июне. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,36%) и по России в целом (9,13%).
Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации, на инфляцию в регионе оказали влияние разнонаправленные факторы. С одной стороны, из-за статистического эффекта высокой базы в динамике цен на легковые автомобили замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары. Дополнительное влияние оказало некоторое снижение спроса на подержанные иномарки. С другой стороны, индексация тарифов ЖКХ и увеличение издержек производителей продовольствия привели к ускорению годового роста цен на услуги и продукты.
Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года
|
|
Март
2024
|
Апрель 2024
|
Май
2024
|
Июнь
2024
|
Июль
2024
|
Инфляция
|
9,28
|
9,21
|
10,03
|
9,71
|
9,75
|
Базовая инфляция
|
8,97
|
9,44
|
9,64
|
9,41
|
8,90
|
Прирост цен на
|
|
|
|
|
|
Продовольственные товары
|
8,43
|
7,81
|
8,60
|
9,01
|
9,16
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- плодоовощная продукция
|
17,85
|
10,84
|
16,79
|
17,26
|
16,23
|
Непродовольственные товары
|
7,18
|
7,34
|
7,86
|
7,75
|
6,51
|
Услуги
|
13,02
|
13,24
|
14,37
|
13,05
|
14,67
|
из них:
|
|
|
|
|
|
- ЖКХ
|
4,80
|
4,87
|
4,78
|
5,16
|
10,79
|
- пассажирский транспорт
|
32,75
|
28,23
|
39,47
|
35,38
|
30,94
Источник: Росстат
Продовольственные товары
В июле цены на продовольствие выросли в годовом сопоставлении на 9,16% после 9,01% в июне.
У регионального производителя мясной продукции увеличились издержки из-за удорожания сырья и логистики. Как результат – цены на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты выросли в годовом выражении больше, чем в июне.
Отечественные производители макаронных изделий также переносили в стоимость своей продукции возросшие затраты, в том числе на муку и транспортировку. Как следствие, макароны дешевели медленнее в годовом сопоставлении.
В регионах-производителях подсолнечника этим летом сложились неблагоприятные погодные условия. В ожидании уменьшения урожая аграрии повышали цены на сырье, поэтому годовые темпы прироста цен на подсолнечное масло увеличились.
Непродовольственные товары
Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле снизился до 6,51% после 7,75% в июне.
В июле годовой рост цен на легковые автомобили замедлился. Одна из причин – эффект высокой сравнительной базы. Год назад цены на новые и подержанные автомобили росли быстрее из-за увеличения спроса. К тому же автозаводы активно переносили в цены затраты на импортные комплектующие, возросшие тогда из-за ослабления рубля.
Кроме того, некоторое охлаждение спроса на подержанные иномарки в июле 2024 года дополнительно сдерживало годовой рост цен на них. При этом спрос все еще оставался высоким.
Укрепление рубля в предыдущие месяцы привело к снижению издержек на закупку отдельных импортных товаров. По этой причине бытовая техника дешевела быстрее в годовом выражении.
Услуги
Годовой темп прироста цен на услуги в июле увеличился до 14,67% после 13,05% в июне.
В июле 2024 года были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Годом ранее индексацию не проводили из-за ее переноса на декабрь 2022 года. В результате годовой рост цен на эти услуги ускорился.
Инфляция в России
В июле 2024 года годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учётом сезонности была выше, чем в июне. Основная причина увеличения текущего роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.