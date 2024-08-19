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Мурманская область. Арктика (16+)19.08.24 12:30

Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий

Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2024 года практически не изменилась и составила 9,75% после 9,71% в июне. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,36%) и по России в целом (9,13%).

Годовая инфляция в Мурманской области в июле 2024 года практически не изменилась и составила 9,75% после 9,71% в июне. При этом она была выше, чем в Северо-Западном федеральном округе (8,36%) и по России в целом (9,13%).

Как сообщает Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления   Центрального банка Российской Федерации, на инфляцию в регионе оказали влияние разнонаправленные факторы. С одной стороны, из-за статистического эффекта высокой базы в динамике цен на легковые автомобили замедлился годовой рост цен на непродовольственные товары. Дополнительное влияние оказало некоторое снижение спроса на подержанные иномарки. С другой стороны, индексация тарифов ЖКХ и увеличение издержек производителей продовольствия привели к ускорению годового роста цен на услуги и продукты.

Основные показатели инфляции в Мурманской области в % к соответствующему месяцу предыдущего года

 

Март

2024

Апрель 2024

Май

2024

Июнь

2024

Июль

2024

Инфляция

9,28

9,21

10,03

9,71

9,75

Базовая инфляция

8,97

9,44

9,64

9,41

8,90

Прирост цен на

 

 

 

 

 

Продовольственные товары

8,43

7,81

8,60

9,01

9,16

из них:

 

 

 

 

 

    - плодоовощная продукция

17,85

10,84

16,79

17,26

16,23

Непродовольственные товары

7,18

7,34

7,86

7,75

6,51

Услуги

13,02

13,24

14,37

13,05

14,67

из них:

 

 

 

 

 

    - ЖКХ

4,80

4,87

4,78

5,16

10,79

    - пассажирский транспорт

32,75

28,23

39,47

35,38

30,94

Источник: Росстат

Продовольственные товары

В июле цены на продовольствие выросли в годовом сопоставлении на 9,16% после 9,01% в июне.

У регионального производителя мясной продукции увеличились издержки из-за удорожания сырья и логистики. Как результат – цены на колбасные изделия и мясные полуфабрикаты выросли в годовом выражении больше, чем в июне.

Отечественные производители макаронных изделий также переносили в стоимость своей продукции возросшие затраты, в том числе на муку и транспортировку. Как следствие, макароны дешевели медленнее в годовом сопоставлении.

В регионах-производителях подсолнечника этим летом сложились неблагоприятные погодные условия. В ожидании уменьшения урожая аграрии повышали цены на сырье, поэтому годовые темпы прироста цен на подсолнечное масло увеличились.

Непродовольственные товары

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в июле снизился до 6,51% после 7,75% в июне.

В июле годовой рост цен на легковые автомобили замедлился. Одна из причин – эффект высокой сравнительной базы. Год назад цены на новые и подержанные автомобили росли быстрее из-за увеличения спроса. К тому же автозаводы активно переносили в цены затраты на импортные комплектующие, возросшие тогда из-за ослабления рубля.

Кроме того, некоторое охлаждение спроса на подержанные иномарки в июле 2024 года дополнительно сдерживало годовой рост цен на них. При этом спрос все еще оставался высоким.

Укрепление рубля в предыдущие месяцы привело к снижению издержек на закупку отдельных импортных товаров. По этой причине бытовая техника дешевела быстрее в годовом выражении.

Услуги

Годовой темп прироста цен на услуги в июле увеличился до 14,67% после 13,05% в июне.

В июле 2024 года были проиндексированы тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Годом ранее индексацию не проводили из-за ее переноса на декабрь 2022 года. В результате годовой рост цен на эти услуги ускорился.

Инфляция в России

В июле 2024 года годовая инфляция в России выросла до 9,13%. Текущая инфляция с учётом сезонности была выше, чем в июне. Основная причина увеличения текущего роста цен – более высокая, чем обычно, индексация коммунальных тарифов. Также ускорился рост цен на нефтепродукты, а цены на овощи и фрукты снижались гораздо слабее, чем обычно в это время года. Высокое инфляционное давление формируется и под влиянием сильного внутреннего спроса, который пока опережает возможности расширения производства. Для того чтобы инфляция вновь начала снижаться, требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий.

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