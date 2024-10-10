Для токарей и фрезеровщиков Мурманского торгового порта разработали специальные защитные очки с диоптриями

Сотрудники участка механической обработки АО «ММТП» обратились с просьбой изготовить защитные очки не с классическими стеклами, а с учётом особенностей зрения.

С таким запросом специалисты ММТП обратились в специализированное предприятие ОАО «Суксунский оптико-механический завод» РОСОМЗ.

У каждого из 6 заинтересованных сотрудников запросили индивидуальные медицинские данные, которые и были отправлены подрядчику. Все необходимые требования выполнены, теперь токари и фрезеровщики предприятия могут выполнять свою работу в специальных удобных защитных очках.

«У меня близорукость и до этого я работал в личных очках для зрения, но они не защищают от стружки, абразива или, если что-то летит сверху, или сбоку, - рассказывает Кудряшов Николай, токарь. - Поэтому есть вероятность попадания частичек в глаза. Когда для нас изготовили специальные очки с индивидуальными показателями зрения, конечно, мы почувствовали разницу. Очки плотно прилегают к лицу, ничего не попадает и при этом диоптрии работают, я всё прекрасно вижу. Инструментами пользоваться удобно, потому что в работе много мелких деталей».

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257551%2Fwall-149919532_4249