Для трудотрядовцев «ММТП-НТК-СУЭК» зной и дожди - не помеха

Каждый день члены трудового отряда «ММТП-НТК-СУЭК» выходят на улицы Мурманска, чтобы сделать наш любимый заполярный город чище. Им не мешает ни аномальная жара, которая царила на прошлой неделе на территории Кольского полуострова, ни проливные дожди.

За прошедшую неделю третья смена трудотрядовцев поработала в аллее и детской площадке у памятника Ждущей, у памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска в годы войны, в Сквере капитанов у Тралового флота, у Мурманского областного драматического театра и в сквере пограничников Арктики. Ребята убрали траву на территории в 237 квадратных метров.

«На этот раз все памятные места были так или иначе посвящены Великой Отечественной войне, поэтому с ребятами мы ещё раз затронули эту тему, обсудили роль Мурманского морского торгового порта в военное время, а также напомнили о ключевой роли градообразующего предприятия в истории Мурманска», - рассказывает директор ООО «Прима» Ольга Дьяченко.

Напомним, третья смена завершается 25 августа. В этот день для членов трудового отряда состоится награждение и подведение итогов.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457252608%2Fwall-149919532_3353