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Мурманская область. Арктика (16+)04.02.22 11:30

Для туризма в Арктике разработали ГОСТы

Ростуризм и Росстандарт запустили серию национальных стандартов (ГОСТов) «Арктический туризм», которые были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире, сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма.

«Ростуризм и Росстандарт запускают серию национальных стандартов «Арктический туризм». Такие стандарты были утверждены впервые и не имеют аналогов в мире. Они позволят повысить безопасность путешествий и качество туристических услуг в арктической зоне России. Действовать стандарты начнут с 30 июня 2022 года», — приводит 1prime.ru слова ведомства.

В Ростуризме отметили, что стандарты учитывают сложные климатические и природные особенности Арктики и возникающие из-за них риски. В стандартах детально прописаны рекомендации к организации экскурсионных программ и туристических маршрутов в Арктике, требования к квалификации работающего с туристами персонала, к туристической инфраструктуре, транспорту, снаряжению, к тому, как должна быть выстроена коммуникация во время путешествия, в том числе со спасателями и местными жителями.

«Также к единому стандарту приводится система навигации для туристов в Арктике. В частности, прописывается, как должны выглядеть информационные знаки, а также знаки, предупреждающие туристов об опасности, сложностях на пути, о близости мест эвакуации. Вводятся требования к ограничительным знакам», — добавили в ведомстве.

«Арктический туризм невероятно разнообразен и перспективен, здесь можно найти развлечение практически на любой вкус. Но нельзя забывать, что это регион со своими культурными и историческими особенностями, с суровым и изменчивым климатом. Кроме того, это территория дикой природы, здесь множество заповедных зон. Все это, все нюансы мы учли при создании национальных стандартов арктического туризма. Они создают для бизнеса единые и понятные правила игры, а для туристов – безопасные и комфортные условия путешествий», — отметила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

«Стандарты все больше применяются в обеспечение национальных проектов и стратегических целей. Благодаря этому инструменту происходит трансфер наилучших практик — в том числе, в новых областях регулирования. Принятие новой серии стандартов в области арктического туризма будет способствовать укреплению позиций Российской Федерации в Арктике», — подчеркнул глава Росстандарта Антон Шалаев.

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