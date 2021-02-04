Для уборки снега в Мурманске и области задействовано увеличенное количество техники

В Мурманске за одни сутки выпала треть месячной нормы осадков. Такая погода – вызов для организаций, обслуживающих дороги Заполярья. Круглосуточно в эти дни работает снегоуборочная техника. В Мурманске задействовано 120 единиц техники. Маршрут каждой машины отражается на онлайн-картах в системе мониторинга уборки территории.

Ещё 257 работников убирают снег вручную. Всего за сутки из столицы Заполярья было вывезено 5 тысяч кубометров снега.

Вчера 50 единиц техники расчищали региональные трассы. Сегодня их количество увеличено до 66 машин.

«В такую погоду крайне важно, чтобы северяне были бдительными и осторожными на дороге, с пониманием относились к работе уборочной техники и не создавали препятствий для её работы. Выбирайте правильно скоростной режим и берегите себя!», – прокомментировал вице-губернатор Мурманской области Юрий Сердечкин.