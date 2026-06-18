Для участников легкоатлетического пробега «Африканда-Полярные Зори» освободят дорогу

В субботу, 20 июня, состоится традиционный легкоатлетический пробег «Африканда-Полярные Зори», посвящённый 53-й годовщине пуска первого энергоблока Кольской АЭС и памяти работника цеха централизованного ремонта Виктора Немкова.

В 11.00 от пожарной части посёлка Африканда стартуют бегуны на дистанцию 13 километров, а в 11.30 - на 5 километров.

Финиш - пешеходный переход у городского Дворца культуры.

Как сообщает администрация города Полярные Зори, в связи с проведением пробега движение транспортных средств будет временно ограничено.

Фото: https://pz-city.ru/index.php/novosti/15120-o-perekrytii-dvizheniya-2