Для участников регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года» приготовили финальное конкурсное испытание

Состоялось торжественное открытие регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года России» – «Учитель года Мурманской области-2022». Организаторами конкурса являются Министерство образования и науки Мурманской области и региональный Институт развития образования.

С приветствием и пожеланиями удачи в конкурсных испытаниях к участникам конкурса обратились первый заместитель министра образования и науки Мурманской области Татьяна Ларина, а также председатель финального жюри, профессор Мурманского арктического государственного университета, доктор педагогических наук, Заслуженный учитель Российской Федерации Дмитрий Левитас.

Конкурс проводится для выявления талантливых педагогов, их поддержки и поощрения, повышения социального статуса педагогов и престижа учительского труда, распространения инновационного педагогического практик лучших учителей Мурманской области по номинациям «Учитель, работающий по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», «Педагогический дебют», «Лучший преподаватель-организатор ОБЖ».

В этом году в конкурсе примут участие 25 педагогов Мурманской области из Мурманска, Мончегорска, Ковдора, Оленегорска, Апатитов, Североморска, Кировска, Кандалакши, Полярных Зорь, Ловозерского и Кольского районов, Печенгского муниципального округа, ЗАТО Заозёрск и Александровск, в их числе как педагоги-профессионалы, так и шесть молодых учителей-дебютантов.

Конкурс проходит в два этапа: заочный и очный. Заочный этап состоялся как конкурсное испытание «Медиавизитка», результаты размещены на сайте регионального института образования. Это испытание позволило продемонстрировать конкурсантам наиболее значимые аспекты профессиональной деятельности и педагогической индивидуальности в контексте особенностей региона и образовательной организации, в которой он работает.

На очном этапе педагоги станут участниками конкурсных испытаний: «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час в 2022 году пройдёт в новом формате. Финалисты конкурса станут участниками пресс-конференции «Вопрос учителю года», раскрывающей их способности к конструктивному диалогу со всеми участниками образовательных отношений и представителями общественности по актуальным вопросам развития образования.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, победитель и финалисты конкурса получат премии губернатора Мурманской области на торжественной церемонии закрытия конкурса, которая состоится 22 апреля в центре «Лапландия».

Победитель конкурса будет представлять Мурманскую область на федеральном заключительном этапе конкурса.