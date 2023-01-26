Для удобства болельщиков 28 января организуют бесплатный трансфер по маршруту Долина Уюта – парк «Патриот» – Долина Уюта

28 января в парке «Патриот» состоится праздничное мероприятие «Герои Севера». Начало – в 12.00. Гости события смогут воспользоваться бесплатным трансфером.

От Легкоатлетического манежа мурманской Долины Уюта в парк близ Кильдинстроя автобус отправится в 11.00. Следующие отправления запланированы на 12.00 и 13.00. Количество мест в автобусе ограничено, забронировать трансфер можно до 16.00 27 января по телефону +7 (815 2) 60-28-68.

По завершении мероприятия болельщики также могут воспользоваться трансфером и вернуться в Долину Уюта.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в программе мероприятия запланировано показательное индивидуальное и командное прохождение новой полосы препятствий профессиональными спортсменами и военнослужащими. Для болельщиков в этот день будут работать интерактивные площадки и организована тематическая фотозона. Гостям также предложат угощение – солдатскую кашу и горячий чай. Посещение парка 28 января будет бесплатным.

Напомним, что в конце 2022 года на территории парка «Патриот» была установлена новая спортивная инфраструктура для проведения большого числа физкультурных и спортивных мероприятий.

Фото: https://gov-murman.ru