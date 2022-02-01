Для улучшения качества питьевой воды в Териберке в рамках нацпроекта строится водозабор

В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются проекты по строительству водозаборных сооружений с системами очистки питьевой воды. В настоящее время идёт строительство водозабора в Териберке. Стоимость работ за весь период реализации составляет 151,6 млн рублей.

Реализация данного проекта в Териберке позволит повысить качество питьевой воды для населения за счёт модернизации систем водоснабжения, в том числе с использованием перспективных технологий водоподготовки.

Напомним, что ранее были завершены работы по реконструкции водозаборных сооружений в Туломе. Результатом стало введение в эксплуатацию объекта водоподготовки с производительной мощностью 860 кубометров в сутки. Указанные мероприятия позволили привести в соответствие с требованиями СанПиН качество питьевой воды, подаваемой из централизованных систем водоснабжения конечному потребителю. Стоимость строительства объекта составила за весь период более 100,6 млн рублей.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, основные итоги реализации в Мурманской области в 2021 году национальных проектов обсудили вчера на заседании правительства региона, которое провёл губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/437135/#&gid=1&pid=1