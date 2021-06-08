Для устранения пожара на границе Ковдорского и Кольского районов задействованы 38 сотрудников авиационной охраны лесов

Сегодня на границе Ковдорского и Кольского районов был обнаружен лесной пожар. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, для устранения возгораний направлены сотрудники Мурманской базы авиационной охраны лесов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.

«В связи с усилением ветра лесной пожар стал распространяться. В настоящее время его площадь составляет порядка 300 гектаров . Лесной пожар уже локализован в южной, восточной и северной части. Отмечаются открытые очаги горения на западной стороне. Суммарно на пожаре сейчас работают 38 человек авиационной охраны лесов Мурманской области. Также прорабатывается вопрос привлечения вертолёта МЧС с водосливным устройством», – прокомментировал ситуацию министр природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области Сергей Абаринов.