Для устранения пожара на границе Ковдорского и Кольского районов задействованы 38 сотрудников авиационной охраны лесов
Сегодня на границе Ковдорского и Кольского районов был обнаружен лесной пожар. Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства Мурманской области, для устранения возгораний направлены сотрудники Мурманской базы авиационной охраны лесов. Ситуация находится на личном контроле губернатора Андрея Чибиса.
«В связи с усилением ветра лесной пожар стал распространяться. В настоящее время его площадь составляет порядка