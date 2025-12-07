Для ВМФ России спущен на воду новейший морской тральщик «Дмитрий Лысов»

5 декабря в Санкт-Петербурге на предприятии АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК состоялась торжественная церемония спуска на воду новейшего морского тральщика «Дмитрий Лысов» проекта 12700 «Александрит».

В торжественной церемонии по случаю спуска на воду одиннадцатого в серии корабля приняли участие заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин, советник генерального директора ОСК Владимир Королев, главный инженер конструкторского бюро ОСК «Алмаз» Михаил Алешин и генеральный директор АО «Средне-Невский судостроительный завод» ОСК Владимир Середохо.

«Правильность принятых конструкторских решений и отлаженность применяемых технологий подтверждается глубокой серийностью кораблей данного проекта, которые уверенно решают задачи во всех районах Мирового океана», – заявил заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Игорь Мухаметшин в своём выступлении в ходе митинга.

В рамках мероприятия был проведён чин освящения корабля и традиционный ритуал разбивания бутылки о корпус корабля «крестной матерью», которой стала Екатерина Калинина – главный эксперт аппарата генерального директора ОСК.

Приказом главнокомандующего Военно-морским флотом России кораблю присвоено имя прославленного участника Великой Отечественной войны капитана-лейтенанта Северного флота Дмитрия Лысова, который в 1944 году командовал экипажем минного тральщика Т-120, героически защищавшего советские морские конвои.

Сразу после спуска на воду на корабле начнутся достроечные работы.

Фото: https://vk.com/mil?z=photo-133441491_457480853%2Fwall-133441491_984747