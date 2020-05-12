Для вновь прибывающих на вахту сотрудников в Белокаменку будет разработан и утверждён регламент тестирования на коронавирус

Около 180 вахтовиков компании «Велесстрой» смогли смениться с вахты на объекте в Белокаменке в Мурманской области. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в Белокаменке постепенно нормализуется эпидемиологическая ситуация.

«177 вахтовиков «Велесстроя» уехали со строительного объекта в Белокаменке в ночь на 9 мая. Отъезд прошёл в рамках перевахтовки персонала компании, которая планомерно переходит в штатный рабочий режим. Это стало возможным благодаря постепенной нормализации эпидемиологической обстановки на объекте», – говорится в сообщении.

В ближайшее время для вновь прибывающих на вахту сотрудников будет разработан и утверждён регламент тестирования на коронавирус. Тем временем продолжается плановая демобилизация персонала. Общее количество вахтовиков, отправившихся из Белокаменки домой, за последние три недели достигло 535 человек. Все они полностью здоровы.

Дальнейший отъезд работников с территории вахтового жилого городка в Белокаменке будет, как и ранее, осуществляться в строгом соответствии с Порядком перемещения сотрудников подрядных организаций, утверждённым 28 апреля рабочей группой оперативного штаба Мурманской области.

Напомним, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания «НОВАТЭК» с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании «Велесстрой», был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 тысячи. Всего на этой стройке были заняты 11 тысяч человек, из них 4,6 тысячи были работниками «Велесстроя». Компания ведёт активную работу по вывозу персонала в другие регионы, пишет ТАСС.