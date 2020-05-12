«Всегда быть в маске - // Судьба моя» - выходим из режима самоизоляцииСотрудник УФСИН России по Мурманской области водрузил копию Знамени Победы на одну из вершин Хибинских гор
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)12.05.20 07:45

Для вновь прибывающих на вахту сотрудников в Белокаменку будет разработан и утверждён регламент тестирования на коронавирус

Около 180 вахтовиков компании «Велесстрой» смогли смениться с вахты на объекте в Белокаменке в Мурманской области. Как говорится в сообщении пресс-службы компании, в Белокаменке постепенно нормализуется эпидемиологическая ситуация.

«177 вахтовиков «Велесстроя» уехали со строительного объекта в Белокаменке в ночь на 9 мая. Отъезд прошёл в рамках перевахтовки персонала компании, которая планомерно переходит в штатный рабочий режим. Это стало возможным благодаря постепенной нормализации эпидемиологической обстановки на объекте», – говорится в сообщении.

В ближайшее время для вновь прибывающих на вахту сотрудников будет разработан и утверждён регламент тестирования на коронавирус. Тем временем продолжается плановая демобилизация персонала. Общее количество вахтовиков, отправившихся из Белокаменки домой, за последние три недели достигло 535 человек. Все они полностью здоровы.

Дальнейший отъезд работников с территории вахтового жилого городка в Белокаменке будет, как и ранее, осуществляться в строгом соответствии с Порядком перемещения сотрудников подрядных организаций, утверждённым 28 апреля рабочей группой оперативного штаба Мурманской области.

Напомним, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, предназначенный для сжижения и транспортировки природного газа, в Мурманской области возводит компания «НОВАТЭК» с помощью 20 подрядных организаций. На стройплощадке одной из них, компании «Велесстрой», был выявлен самый крупный очаг коронавируса, число заразившихся уже превысило 2 тысячи. Всего на этой стройке были заняты 11 тысяч человек, из них 4,6 тысячи были работниками «Велесстроя». Компания ведёт активную работу по вывозу персонала в другие регионы, пишет ТАСС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)СидимДома, а оборот российского малого и среднего бизнеса в апреле упал вдвое
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решенийМурманской областной Думе исполнилось 25 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей... (16+)Любая власть – это служение
-Ходят слухи… (18+)Снега много, но коронавирус может сорвать «Лыжню дружбы»
-

Последние комментарии

Петр Васильевич
06.05.20 11:00
Если мне память не изменяет, то этого звания мурманские власти добивали лет десять-пятнадцать. Добились, пришла перестройка. Нет той страны, люди которой победили фашизм.
Комментарий к новости:35 лет назад Мурманску было присвоено почётное звание «Город-герой»
GARPIN@
05.05.20 08:46
Социально ответственная компания не жалеет средств ради здоровья наёмных работников! О таком отношении бизнеса к своим работникам в США приходится только мечтать!
Комментарий к новости:«Принцесса Анастасия» на рейде ждёт зараженных вахтовиков из Белокаменки
Виктор Федоров, полковник в отставке
04.05.20 07:39
1. Спасибо начальнику УФСБ по СФ за работу органа в архиве. Вот еще бы «архивисты» стали внимательней и не тиражировали бы пропагандистские штампы советского периода. 2. Что такое эскортирование воен
Комментарий к новости:Новая экспозиция, посвященная воинам-контрразведчикам, открыта в музее Морской авиации Северного флота
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире13:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)15:00«Народная медицина». Документальный фильм (16+)
-PRO Деньги (16+)В магазинах Мурманской области картофель пошёл в рост, но в цене-PRO Валюту (16+)Рубль укрепляется на фоне роста цен на «чёрное золото»-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС плановый ремонт энергоблока №1 завершён с опережением графика на неделю-PRO ЖКХ (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране-PRO Нефть и газ (18+)«Газпром» принял решение присвоить новому месторождению Ямальского центра газодобычи наименование «75 лет Победы»-PRO Законы (18+)Минстрой предложил снизить порог расходов граждан на оплату ЖКУ до 15% по всей стране
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
29.04.20: Прошло сообщение, что все детские здравницы страны готовятся к открытию 1 июня! А вы готовы отправить детей на отдых в другой регион этим летом?Проголосовало: 477 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика