Для военных созданы все необходимые условия: региональные парламентарии посетили Алакуртти

В ходе рабочей поездки спикер регионального парламента Сергей Дубовой, председатели профильных комитетов областной Думы Ирина Просоленко и Михаил Павлов встретились с главой муниципального образования Александром Самариным, обсудили текущие проблемы и пути их решения.

Парламентарии осмотрели школу, в которой возникли сложности с запуском плавательного бассейна. На сегодняшний день руководство образовательного учреждения ждёт результаты анализа проб воды. На контроле – ремонт малой чаши, которая не работает по причине протечек.

«На карандаш» депутаты взяли и вопрос необходимости дополнительного учебного корпуса школы.

— Личный состав войсковой части молодой, в посёлке достаточно высокий уровень рождаемости, и большинство детей – это учащиеся начальных классов. В каждой параллели начальной школы по три – четыре класса. В связи с ограниченным количеством классных помещений, руководству учреждения приходится учебный процесс проводить в две смены. На данный момент во вторую смену обучаются ученики 2-х и 3-х классов, и таких классов семь, – отметил Сергей Дубовой.

Кроме этого, депутаты встретились с работниками медицинской амбулатории. Здесь необходим ремонт кровли здания, также не хватает среднего медицинского персонала. При этом хорошо отлажена работа медицинского шаттла, который доставляет в посёлок узкопрофильных специалистов из Кандалакшской ЦРБ.

В этот же день Сергей Дубовой посетил 80-ю отдельную мотострелковую бригаду, пообщался с военнослужащими, в том числе проходящими срочную службу. Спикер отметил, что для военных созданы все необходимые условия.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/27494/