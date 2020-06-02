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Мурманская область. Арктика (16+)02.06.20 15:14

Для восстановления железнодорожного сообщения до Мурманска будет использована часть строящейся ветки МТУ

Для восстановления железнодорожного сообщения до Мурманска будет использована часть строящейся ветки Мурманского транспортного узла. Это участок «Ямалтрансстроя». Протяженность полотна, на которое будут уложены пути, составляет 5,7 км. Работы будут произведены в кратчайшие сроки. Такое решение принято сегодня в ходе совещания штаба, созданного после подтопления и обрушения железнодорожного моста на перегоне Кола – Выходной.

Как сообщил по итогам совещания губернатор Мурманской области Андрей Чибис, основная задача сейчас – максимально быстро уложить железнодорожные пути, чтобы грузовые и пассажирские поезда могли двигаться в областной центр через Мурмаши и существующий железнодорожный мост в Коле.

«Весь набор необходимых мероприятий со всеми задействованными структурами мы обсудили. РЖД к исправлению ситуации готово, подключились и железнодорожные войска Минобороны России. Мы вместе с коллегами весь набор задач прорабатываем – переключение водовода и теплоснабжения, проведение необходимых для укладки полотна взрывных работ. Вопросы будут урегулированы в течение сегодняшнего дня, тогда и будет готов план и обозначены сроки, – сказал губернатор.

Как уточнил глава региона, старая ветка будет восстановлена, ведётся подготовка проекта. Все работы будут проведены за счёт Российских железных дорог.

По словам Андрея Чибиса, в системе жизнеобеспечения населенных пунктов рисков на данный момент нет – топлива для обеспечения горячего водоснабжения и тепла достаточно, вопросы с доставкой продовольствия решены, доставка пассажиров к поездам дальнего следования на станцию Выходной в Кольском районе организована, пишет Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

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