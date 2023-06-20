Для выпускников 2023 года увеличено количество бюджетных мест в крупнейшем региональном вузе

20 июня стартует единая подача заявлений в Мурманский арктический университет через сервис Единого портала «Госуслуги». Об этом вчера в ходе оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис.

«В 2023 году у выпускников одиннадцатых классов больше шансов поступить в вуз в Мурманской области – количество бюджетных мест было увеличено по сравнению с 2022 годом и составило 1176 мест на очной, очно-заочной и заочной форме обучения», – отметил Андрей Чибис.

Приём заявлений от желающих поступить на очную форму завершится 25 июля. Для абитуриентов будет доступен единый реестр из 61 направления подготовки бакалавриата и специалитета, из которого они могут выбрать 5 наиболее значимых и распределить их в порядке приоритетности.

Документы также можно подать лично в офисах приемной комиссии: в Мурманске на просп. Кирова, 1 и на ул. Егорова, 16; в Апатитах на ул. Лесной, 29 и через почтовые сервисы. На каждой из площадок абитуриенту окажут необходимую помощь и консультацию.

«На программы среднего профессионального образования в Мурманской области запланировано более 7700 мест для набора студентов. В том числе за счет средств областного и федерального бюджета – более 4 тысяч мест. Из них половина – для абитуриентов направления «Инженерное дело, технологии и технические науки» – то, что наиболее важно и востребовано для Мурманской области и всей российской Арктики», – подчеркнул губернатор.

Приёмная кампания по набору на программы среднего профессионального образования на 2023/20224 учебный год будет проводиться в 20 колледжах. Приём документов уже начался.

«Около половины мест, финансируемых за счёт средств областного бюджета, выделено для изучения инженерного дела и технических наук в рамках плана «На Севере – жить». Поскольку в регионе сохраняется потребность в медицинских кадрах со средним профессиональным образованием, на 15,4% (70 бюджетных мест) увеличен прием на медицинские специальности, выделены бюджетные места в новой для региона программе «Лабораторная диагностика» (25 бюджетных мест), 160 бюджетных мест выделено регионом на подготовку будущих педагогов», – доложила в ходе оперативного совещания министр образования и науки Диана Кузнецова.

Как и раньше, в колледжи и техникумы принимают выпускников 9-х и 11-х классов и прошлых лет. 19 июня стартовала также приёмная кампания по программам подготовки специалистов среднего звена в рамках проекта «Профессионалитет» в 10 колледжах. Это кластеры «Ковдорский», «Образование на Мурмане», «Север и туризм». Обучающиеся по программам «Профессионалитета» смогут получить специальность высокой квалификации в короткие сроки и гарантированно трудоустроиться.

В рамках приемной кампании кластеры готовы принять более 500 студентов.

Вся информация, необходимая абитуриентам, размещена на сайтах колледжей в разделе «Абитуриенту». Информация об образовательных учреждениях региона размещена на официальном портале регионального Минобра.

В ходе доклада глава профильного ведомства подробно рассказала о мерах поддержки, действующих в Мурманской области для студентов колледжей. Так, юные северяне могут претендовать на именную стипендию губернатора одаренным детям и обучающейся молодёжи в размере 37 и 100 тысяч рублей, а также ежемесячную именную стипендию главы региона студентам-отличникам в размере 10 тысяч рублей. Также для студентов колледжей предусмотрены академическая – не менее 1308 рублей, и социальная стипендия – не ниже 1900 рублей. В 2022 году для студентов Мурманской области по инициативе главы региона Андрея Чибиса учредили новую меру поддержки: ежемесячную стипендию губернатора для активной молодёжи. Её размер – 15 тысяч рублей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё один комплекс мер касается детей из семей участников специальной военной операции. Диана Кузнецова напомнила, что во всех колледжах, работающих на территории региона, для данной категории предусмотрены бесплатное двухразовое питание или выплата в размере 5 тысяч рублей ежемесячно на оплату питания; выплата в размере 1000 рублей ежемесячно на проживание в общежитиях. Для студентов, обучающихся в колледжах за пределами территорий постоянного проживания, предусмотрена ежемесячная денежная выплата на оплату проезда к месту проживания и обратно в размере 2000 рублей. Три раза в год студенты смогут полностью компенсировать фактически понесенные ими расходы, потраченные на поездку домой и обратно всеми видами транспорта общего пользования, кроме такси.