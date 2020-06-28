Для выпускников Кольского Заполярья устроили «Классную встречу»

Для выпускников Мурманской области прошла «Классная встреча» на тему «Север будущего». Онлайн урок вчера провели заместитель губернатора Елена Дягилева и министр образования и науки Анна Головина.

С окончанием школы ребят поздравили телеведущий Андрей Малахов и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

- Вы заканчивали школу в дистанционном режиме и это, конечно, было непросто. Но я уверен, что этот опыт пригодится вам в жизни. Ваш драйв, энергия и желание побеждать помогут вам сдать любой экзамен, который поставит перед вами жизнь, - сказал губернатор, приветствуя школьников.

Елена Дягилева и Анна Головина рассказали выпускникам о том, каким они видят «Север будущего», о перспективах развития Кольского Заполярья, а также ответили на вопросы ребят.

Главной темой «Классной встречи» стала проблема трудоустройства молодых специалистов. Также северяне обратили внимание на процесс организации ЕГЭ и экологию региона. Встреча прошла в формате дружеского диалога.

«Классная встреча» доступна для просмотра в официальной группе министерства образования и науки Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/minobr51

Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, проект Российского движения школьников «Классные встречи» реализуется в рамках поручений Президента Российской Федерации.

В 2019 году он стал частью национального проекта «Образование». Проект призван сформировать у школьников ценностные ориентиры через встречи с деятелями культуры и искусства, учеными, спортсменами, политиками, общественниками и известными личностями современности.