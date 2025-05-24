Таланты братьев наших меньших: шимпанзе барабанят в уникальном стиле, а морской лев пританцовывает под рок и техноВ России начинает действовать реестр должников по алиментам
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)24.05.25 20:00

Для выпускников Мурманской области сегодня прозвенел последний звонок

Школьников, их родителей и учителей поздравили депутаты областной Думы, принявшие участие в праздничных мероприятиях в муниципальных образованиях региона.

Со словами приветствия к выпускникам Видяевской средней школы обратился глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Сегодня завершается очень важный этап в вашей жизни – вы прощаетесь со школой, открываете дверь во взрослую жизнь, но полученные здесь уроки добра и знания, уверен, станут основой для дальнейших успехов. При выборе дальнейшего пути важно найти своё призвание. Мурманская область открывает немалые перспективы и возможности. Ваши знания и таланты обязательно будут востребованы именно здесь, на родной земле.

Кадетскую школу Мурманска посетил Михаил Белошеев. В своём приветствии он выразил слова глубокой благодарности нынешнему составу педагогического коллектива и руководству за продолжение и развитие традиций кадетской школы, а также передал поздравления от выпускников разных лет. По сложившейся традиции депутат вручил памятные золотые медали классным руководителям и отличникам кадетского братства, а также Напутственные письма с пожеланиями успешной сдачи экзаменов и исполнения желаний. Классным руководителям девятых классов Иконникову А.А. и Леоновой О.В. вручены Благодарственные письма Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и существенный вклад в развитие образования в Мурманской области.

Выпускников Североморской гимназии №1 поздравил Юрий Шадрин:

- Вам повезло учиться в одной из лучших школ города и региона, жить и развиваться в столице Северного флота – Североморске. Уверен, что каждый из вас выберет свой правильный путь.

Евгений Никора приветствовал выпускников гимназии №1 г. Полярные Зори:

- Сегодня мы смотрим на вас с надеждой и верим, что вы сумеете реализовать все свои устремления и добьётесь больших высот. Желаю выпускникам успешно сдать последние школьные испытания и сделать правильный выбор будущего - ведь в нашей стране, и особенно в Мурманской области сейчас действительно есть из чего выбирать. А родителям желаю всегда гордиться своими детьми и любить их!

В торжественном мероприятии школы №5 города Апатиты участвовал Алексей Гиляров. Он отметил, что настойчивость ребят, их целеустремленность и вера в себя — залог будущего города, Мурманской области и всей страны.

Теплые поздравления и пожелания выпускникам Оленегорска адресовала Лариса Орлова. На торжественном мероприятии в Кольской средней школе юных северян приветствовала Лариса Круглова. Депутаты выразили искреннюю благодарность учителям за их усилия и труд, родителям – за их терпение и поддержку, ребятам пожелали успехов на экзаменах и новых свершений на следующем этапе жизни.

 

 

 

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32606/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВМурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНА
-

Последние комментарии

Марина
21.05.25 15:46
Добрый день Подскажите пожалуйста, личный кабинет военнослужащего не обновляется с 03.03.2025 Являюсь женой участка СВО *** День добрый! На сайте Минобороны проводятся технические работы. Они прин
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Татьяна
05.05.25 13:31
Здравствуйте. А почему вы пишете, что Забег.РФ 19 мая, если он 24 мая? *** День добрый! Вы зашли на сообщение за 2024 год. В то время это мероприятие проходило 19 мая. И Вы правы, в этом году «За
Комментарий к новости:СПОРТИВНАЯ АФИША
Viktor Pavlov
04.05.25 08:59
Пояснили бы, а как они пролетели от Украины до Заполярья необнаруженными? Такое расстояние преодолеть бумажный самолётик не сможет...
Комментарий к новости:Над территорией Мурманской области сбили три украинских БПЛА
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал мурманчанам, должен ли работодатель сократить рабочий день перед праздниками
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире01:50«Медленное ТВ-Камин».05:20«Коготь из Мавритании-2». Художественный фильм, 3-4 серия (16+)07:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Налог на профессиональное безделье: за — только 17%, против — 63% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 32 копейки, доллар теряет почти 2,5 копейки-PRO Энергетику (18+)Системный оператор и «ТГК-1» внедрили дистанционное управление мощностью Верхне-Туломской ГЭС-12-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 24 и 26 мая-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)В России начинает действовать реестр должников по алиментам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»