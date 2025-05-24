Для выпускников Мурманской области сегодня прозвенел последний звонок

Школьников, их родителей и учителей поздравили депутаты областной Думы, принявшие участие в праздничных мероприятиях в муниципальных образованиях региона.

Со словами приветствия к выпускникам Видяевской средней школы обратился глава регионального парламента Сергей Дубовой:

- Сегодня завершается очень важный этап в вашей жизни – вы прощаетесь со школой, открываете дверь во взрослую жизнь, но полученные здесь уроки добра и знания, уверен, станут основой для дальнейших успехов. При выборе дальнейшего пути важно найти своё призвание. Мурманская область открывает немалые перспективы и возможности. Ваши знания и таланты обязательно будут востребованы именно здесь, на родной земле.

Кадетскую школу Мурманска посетил Михаил Белошеев. В своём приветствии он выразил слова глубокой благодарности нынешнему составу педагогического коллектива и руководству за продолжение и развитие традиций кадетской школы, а также передал поздравления от выпускников разных лет. По сложившейся традиции депутат вручил памятные золотые медали классным руководителям и отличникам кадетского братства, а также Напутственные письма с пожеланиями успешной сдачи экзаменов и исполнения желаний. Классным руководителям девятых классов Иконникову А.А. и Леоновой О.В. вручены Благодарственные письма Мурманской областной Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и существенный вклад в развитие образования в Мурманской области.

Выпускников Североморской гимназии №1 поздравил Юрий Шадрин:

- Вам повезло учиться в одной из лучших школ города и региона, жить и развиваться в столице Северного флота – Североморске. Уверен, что каждый из вас выберет свой правильный путь.

Евгений Никора приветствовал выпускников гимназии №1 г. Полярные Зори:

- Сегодня мы смотрим на вас с надеждой и верим, что вы сумеете реализовать все свои устремления и добьётесь больших высот. Желаю выпускникам успешно сдать последние школьные испытания и сделать правильный выбор будущего - ведь в нашей стране, и особенно в Мурманской области сейчас действительно есть из чего выбирать. А родителям желаю всегда гордиться своими детьми и любить их!

В торжественном мероприятии школы №5 города Апатиты участвовал Алексей Гиляров. Он отметил, что настойчивость ребят, их целеустремленность и вера в себя — залог будущего города, Мурманской области и всей страны.

Теплые поздравления и пожелания выпускникам Оленегорска адресовала Лариса Орлова. На торжественном мероприятии в Кольской средней школе юных северян приветствовала Лариса Круглова. Депутаты выразили искреннюю благодарность учителям за их усилия и труд, родителям – за их терпение и поддержку, ребятам пожелали успехов на экзаменах и новых свершений на следующем этапе жизни.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/32606/