Для выставки, посвящённой Всемирному дню охраны труда, На Кольской АЭС из 70 рисунков выбрали лучшие

22 апреля в Информационном центре Кольской АЭС состоялось награждение победителей и призёров муниципального конкурса детского рисунка по охране труда «Безопасная работа – это каждого забота».

В течение месяца ребята рисовали творческие работы по номинациям: «Безопасный труд глазами детей», «Шаг в будущее», «Охрана труда в знаках и символах» и «Мирный атом». Последняя номинация появилась в конкурсе впервые. Итогом стали более 70 рисунков участников в возрасте от 4 до 15 лет.

В своих работах юные полярнозоринцы отразили правила безопасного поведения на уроках и летнем отдыхе, безопасную работу родителей на атомной станции. Особое внимание ребята уделили применению средств индивидуальной защиты, работе на высоте и правилам обращения с электроприборами.

Победителями конкурса стали воспитанники Дома детского творчества: Егор Челпановский, Элиза Жаричева, Анастасия Михайлова, Елена Секерина и Есения Кириллова и учащаяся Детской школы искусств — Арина Пушкова. Лучшими коллективными работами признано творчество воспитанников МАДОУ №3 и МБДОУ №6 г. Полярные Зори.

По словам исполняющего обязанности заместителя директора по управлению персоналом Максима Ченгаева: «Впереди – долгожданное лето, и конечно, большую часть времени дети будут проводить на свежем воздухе, ребят ожидают долгожданные поездки в летние лагеря. Для того, чтобы отдых оставил приятные воспоминания и впечатления, необходимо заранее напомнить детям о правилах безопасности».

Как сообщает управление информации и общественных связей КАЭС, работы победителей конкурса направлены в Управление Департамента охраны труда и защиты персонала АО «Концерн Росэнергоатом» для участия в выставке, посвящённой Всемирному дню охраны труда, которая пройдёт в Центральном Аппарате «Концерн Росэнергоатом» 28 апреля.

Фото рисунка Секериной Елены ( 16 лет) «Правила не только знай, но и чётко соблюдай» предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.