Для юнармейцев Заполярья объявлен творческий конкурс, посвящённый 75-й годовщине Великой Победы

В рамках празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. командование Северного флота совместно с руководством мурманского представительства Промсвязьбанка (ПАО «ПСБ») проводят творческий конкурс «Победа в сердце каждого живёт» среди юнармейцев Мурманской области.

Главные цели конкурса - сохранение и увековечение памяти о проявленном в годы Великой Отечественной войны героизме и мужестве советских воинов, защищавших рубежи нашей Родины в Заполярье, воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги поколения победителей, описание самоотверженности, мужества и героизма при исполнении воинского долга.

Конкурс проводится среди участников регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Мурманской области и проходит в три этапа:

- 1-й - отбор сочинений, проводится по 20 сентября 2020 г .;

- 2-й - определение финалистов пройдёт в сентябре 2020 г .;

- 3-й - финальная игра-викторина на знание истории Великой Отечественной войны в Заполярье и награждение победителей, состоится с 1 по 5 октября 2020 г .

Конкурс проводится по трём возрастным категориям: первая - учащиеся 1-4 классов; вторая - учащиеся 5-8 классов; третья - учащиеся 9-11 классов.

К участию в конкурсе допускаются все желающие, в точности выполнившие требования к оформлению работ (п. V положения о конкурсе). Работы, представленные на конкурс, не возвращаются и не рецензируются.

Примерные темы работ по номинациям:

1. Герой Заполярья;

2. Мой дед воевал;

3. Победа ковалась в тылу;

4. Война моими глазами;

5. В моей семье есть герой войны;

6. Они сражались за Родину.

На конкурс принимаются работы, которые до этого не были победителями в других конкурсах. Работа должна быть представлена на русском языке в электронном виде вместе с заявкой на участие в конкурсе и согласием на обработку персональных данных по aдpecaм: sidorenkoov@murmansk.psbank.ru, region51@yunarmy.ru

С положением о конкурсе можно ознакомиться в разделе прикреплённых документов официальной группы «На страже Заполярья - газета Северного флота» в социальной сети «ВКонтакте».