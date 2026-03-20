Для юных мурманчан провели фольклорный праздник

Огненная векша, тёмный сох, бородатая жаба — у славян был свой календарь с 16 животными, и каждому году покровительствовал свой зверь. Об этом узнали юные гости мурманской детской библиотеки №17, которые побывали на фольклорном празднике «Всякая душа празднику рада».

Воспитанники подготовительной группы детского сада №156 познакомились с традициями празднования Нового года на Руси: узнали о том, что раньше год называли красивым словом «Лето», а праздновали Новолетие, когда природа просыпается после зимы, — 21 марта. Позже на Руси стали встречать Новый год осенью, когда урожай убирали с полей.

Ребята не только слушали увлекательные рассказы, но и активно участвовали в празднике: отгадывали загадки древних славян, искали тотемных животных и водили хоровод вокруг яблони.

В завершение встречи сотрудники библиотеки познакомили гостей с тематической литературой.

Как сообщает администрация города Мурманска, филиал «Яблочко» на Скальной улице — одна из модельных библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура». В 2026 году на новую концепцию перейдёт и Центральная городская библиотека на Кольском проспекте, 93.

