Для заозерчан искусство станет доступнее

В рамках национального проекта «Культура» в Детской музыкальной школе ЗАТО город Заозерск появится виртуальный концертный зал на 108 мест.

Из федерального бюджета выделена субсидия 1 млн рублей на техническое оснащение зала. Это экран, проектор, микшер, акустическая система, сабвуфер, коммутационный комплект, медиасервер.

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, с помощью виртуального концертного зала у обучающихся как музыкальной школы, так и других образовательных и дошкольных учреждений, а также у жителей города, появится возможность прикоснуться к высокому искусству и получить доступ к шедеврам мировых классиков.

Планируемый срок установки оборудования – март этого года.

Фото: https://vk.com/club129292822?z=photo-129292822_457242074%2Fwall-129292822_1453