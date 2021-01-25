Для заполярных «ковидных» бригад закупили планшеты

Для заполярных медицинских бригад, работающих с пациентами с коронавирусом, закуплены планшеты. С их помощью медработники оперативно получают уточнённое расписание и сведения о новых вызовах, делают записи после осмотров пациентов. Это упрощает заполнение медицинской документации в поликлинике.

Работа онлайн позволяет записать пациента на повторный осмотр или приём.

На закупку планшетов и дополнительной тёплой одежды для «ковидных» бригад из резервного фонда правительства Мурманской области направлено 2,6 миллиона рублей, сообщает региональное министерство информационной политики.