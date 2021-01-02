Телефонные номера, которые могут пригодиться в праздничные дниО работе медицинских учреждений в Мурманске в новогодние праздники
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)02.01.21 10:30

Для заполярных медучреждений разработан специальный график работы в новогодние праздники

Как доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на селекторном совещании с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, с 31 декабря по 10 января службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и патронажные бригады неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с COVID-19 будут работать ежедневно.

Станцию скорой помощи усилят дополнительными бригадами. В поликлиниках будут работать участковые службы, врачи-специалисты, в том числе стоматологи.

Круглосуточно будет осуществляться мониторинг кислородных станций. Три лаборатории регионального Минздрава продолжат тестирования на коронавирус. Сформирован месячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Подробная информация о режиме работы учреждений здравоохранения региона в период новогодних каникул представлена на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области, а также на странице регионального оперативного штаба.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Сергей
02.01.21 01:06
Спасибо, Интересная передача. Хорошие вопросы, внятные понятные ответы. С Новым Годом.
Комментарий к новости:ПРОЩЕ ГОВОРЯ: В 2020 году наш регион прошёл проверку на прочность - Руслан Назаров
Олег
31.12.20 10:39
УК "Севжилсервис" повысили стоимость содержания и ремонта сразу на 70 %. Спасибо за подарок к Новому году !
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире17:35«Образ жизни». Тематическая программа (6+)17:50Академия телевидения (6+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Перед Новым годом северян порадовали только цены на сахар-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 11 копеек, доллар остался при своих-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 30 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)В новом году придётся жить по новым законам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика