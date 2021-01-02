Для заполярных медучреждений разработан специальный график работы в новогодние праздники

Как доложил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев на селекторном совещании с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко, с 31 декабря по 10 января службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с COVID-19 и патронажные бригады неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с COVID-19 будут работать ежедневно.

Станцию скорой помощи усилят дополнительными бригадами. В поликлиниках будут работать участковые службы, врачи-специалисты, в том числе стоматологи.

Круглосуточно будет осуществляться мониторинг кислородных станций. Три лаборатории регионального Минздрава продолжат тестирования на коронавирус. Сформирован месячный запас лекарств и средств индивидуальной защиты.

Подробная информация о режиме работы учреждений здравоохранения региона в период новогодних каникул представлена на сайте Министерства здравоохранения Мурманской области, а также на странице регионального оперативного штаба.