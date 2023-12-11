Для заполярных предпринимателей пройдёт мастер-класс по использованию нейросетей

17 декабря в Центре «Мой бизнес» состоится мастер-класс по использованию нейросетей и практическому применению передовых технологий.

Участников ждёт доступное объяснение основ нейросетей и их работы, практические советы по интеграции технологий в бизнес и интерактивные задания для лучшего понимания материала.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, мастер-класс станет полезным для предпринимателей и самозанятых, желающих увеличить продажи с помощью нейросетей, а также начинающих специалистов, жаждущих погрузиться в мир искусственного интеллекта и построить на этом собственный бизнес.

Регистрация по ссылке.

Мероприятие стартует 17 декабря в 12.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Подстаницкого, 1, Центр «Мой бизнес».

Обучение проводится региональным Центром поддержки предпринимательства совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Фото: https://gov-murman.ru